Altra novità in arrivo per Huawei. Dopo le smart tv e i gadget, anche gli smartphone del marchio cinese sono pronti ad abbandonare Android e passare ad HarmonyOS

Negli ultimi anni, Huawei si è ritagliata una fetta sempre più importante di clienti nel mondo degli smartphone. I prezzi accessibili e le enormi potenzialità hanno reso i prodotti del marchio cinese tra i più desiderati. Fino ad ora, il sistema operativo di riferimento è sempre stato Android, ma qualcosa potrebbe presto cambiare.

La frattura con Google, infatti, sembra ormai essere insanabile. Proprio per questo motivo, da tempo Huawei ha sviluppato il proprio sistema operativo: HarmonyOS. Chi ha una smart tv o altri gadget del colosso cinese ha già avuto modo di conoscere il software che andrà a rimpiazzare Android sugli smartphone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana

Huawei, addio ad Android: dal 2021 ci sarà HarmonyOS

La notizia era nell’aria già da tempo, ma ora è ufficiale: gli smartphone Huawei diranno presto addio ad Android per far spazio ad HarmonyOS. Nella annuale conferenza degli sviluppatori presso la sede della società, infatti, è stato annunciato il cambio a partire dal 2021. Il tutto è nato dagli scontri tra la Cina e gli Usa, con conseguenti rapporti incrinati tra Huawei e Google. Ma ci sono anche altri problemi che l’azienda di Shenzhen si sta trovando ad affrontare. Uno su tutti il blocco imposto dagli Usa.

Huawei ha già delle strategie pronte per evitare tutto ciò, e HarmonyOS è solo l’ultima delle soluzioni che il colosso cinese ha in mente. Leader globale del 5G, ha come obiettivo quello di creare un proprio ecosistema, completamente indipendente dagli Usa e da Google. Yu Chengdong, CEO di Huawei, ha annunciato un progetto per rinforzare TikTok. “Presenteremo presto il lavoro svolto dagli sviluppatori cinesi ai consumatori globali” le sue parole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> PS5, prezzo e data d’uscita: annunciato l’evento di presentazione