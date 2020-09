Si è concluso lo storico GP di Formula 1 al Mugello. A tagliare il traguardo per primo il solito Lewis Hamilton, deludono le Ferrari

Lewis Hamilton conquista anche il Gp di Toscana di Formula 1, sul circuito del Mugello. La gara è stata contrassegnata da due incidenti al primo e al sesto giro, che hanno portato a 6 piloti fuori gara e alla bandiera rossa. Alla fine di tutto, però, il vincitore rimane lui: Lewis Hamilton.

Il pilota britannico ha dominato anche in occasione della 1000esima gara della Ferrari, portando a casa l’ennesimo successo davanti a Valtteri Bottas. Bene anche Alexander Albon, che conquista il suo primo podio in carriera. Deludono ancora una volta le Ferrari, evidentemente più lente delle avversarie. Leclerc ha lottato e ha fatto quel che ha potuto, trovandosi anche in terza posizione per qualche giro. Alla fine, si è dovuto accontentare dell’ottavo posto. Vettel, nelle retrovie, ha invece concluso decimo.

Formula 1, brutto incidente tra Giovinazzi e Magnussen: cos’è successo

La gara di Formula 1 al Mugello non è certamente partita nel migliore dei modi. Già al primo giro, alcune monoposto si sono scontrate, costringendo la Safety Car ad intervenire e obbligando Verstappen a dare forfait. Alla sesta tornata, poi, altro incredibile incidente. Subito dopo il semaforo verde, Latifi ha tentato un sorpasso su Magnussen. Tutto nella norma, se non fosse che Giovinazzi – in netta accelerazione – si è trovato davanti la vettura del danese, finendogli addosso. All’interno del tamponamento, inevitabilmente, ci è finito anche Latifi stesso.

Anche Carlos Sainz, che si trovava poco più avanti, ha visto la sua vettura danneggiarsi a causa del forte impatto, trovandosi obbligato a dare forfait. Dopo alcuni attimi di riflessione, la direzione di gara ha deciso di sospendere momentaneamente la corsa con la bandiera rossa.

