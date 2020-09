Tutto pronto per il nono appuntamento stagionale con la F1, di scena al Mugello. Andiamo a vedere dove seguire la gara in diretta tv e streaming.

Manca poco alla nona gara della stagione di F1, che scenderà in pista al Mugello per il secondo gran premio italiano. Un appuntamento speciale per la Formula 1 che non ha mai corso nello storico circuito della MotoGp, appuntamento ancora più speciale per la Ferrari. Infatti il “Cavallino Rampante” festeggia il Gran Premio numero 100 della sua storia.

Per tale evento la scuderia di Maranello scenderà in pista con una livrea speciale colore Burgundy, che riprende la livrea della prima Ferrari che ha disputato un Gp di F1. Durante le qualifiche delude ancora Sebastian Vettel, che non riesce proprio a trovare feeling con la SF1000 e partirà dalla 14esima piazza. Meglio Charles Leclerc, che invece partirà dalla quinta casella. Conquista ancora una volta la pole position Lewis Hamilton.

Al suo fianco partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre la seconda fila è completamente di marchio Red Bull, con Max Verstappen ed Alex Albon. Completano la Top 10, Lance Stroll, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr ed Esteban Ocon. Andiamo quindi a vedere dove seguire la gara del Mugello.

F1 Gp del Mugello, dove vedere la Gara: Sky o Tv8?

Alle 15:10 partirà ufficialmente il Gran Premio del Mugello, nono appuntamento stagionale della F1. E’ Lewis Hamilton il grande favorito per la vittoria dell’inedito circuito della Formula 1. Attenzione però alle insidie che si possono presentare di fronte al sei volte campione del mondo, tra cui il compagno Bottas ed il pilota Red Bull, Max Verstappen. Mentre invece Charles Leclerc cercherà un podio insperato. Per l’occasione Sky renderà visibile il gran premio anche in chiaro su Tv8 e non solo sul canale in pay-per-view, Sky Sport F1.

Tutti gli appassionati che non potranno seguire il Gran Premio a casa dalla televisione, basterà collegarsi con il sito di TV8 per assistere al GP in streaming. Per gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.

L.P.

