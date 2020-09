Diletta Leotta continua a incantare i suoi fan. La giornalista sportiva ha pubblicato una foto che la ritrae in barca. Il vestito è da urlo.

Bellissima e sorridente come sempre. Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che la ritrae in barca al lago. E i suoi fan si sono letteralmente rifatti gli occhi nell’ammirare il bellissimo e fortissimo vestito che indossa. E che fa risaltare delle forme che ormai da anni ammaliano tutta Italia.

Diletta Leotta, in vacanza con l’amica Elodie

Alcuni giorni prima invece, la Leotta aveva pubblicato delle storie su Instagram mentre era impegnata a fare surf. La showgirl si trova in vacanza in compagnia dell’amica Elodie. Storie che naturalmente la ritraggono in bikini a divertirsi in spiaggia con gli amici e che hanno scatenato l’adorazione dei suoi sette milioni di follower. Le due inoltre nella stessa giornata si sono poi recate insieme al compleanno di Mahmood che compiva 28 anni.

