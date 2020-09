Giornata particolare, quella di ieri, per Diletta Leotta. In vista del ritorno a bordocampo, infatti, la conduttrice si è distratta praticando per la prima volta il wake surf. Ma che spavento per i fans…

Diletta Leotta si gode gli ultimissimi giorni di un’estate particolare, e lo fa con un nuovo hobby particolare: il wake surf. La nota conduttrice televisiva, in attesa di ritornare a bordocampo in vista della ripresa della Serie A attesa per il prossimo fine settimana, si è infatti divertita cimentandosi sulla classica tavoletta per cavalcare le onde.

Diletta Leotta rischia col wake surf

“Prima lezione di wake surf, promossa?”, scrive ironicamente la catanese via Instagram con tanto di foto in allegato. E sono proprio queste, ancor più che la notizia stessa, a scaldare ovviamente gli animi. Perché la giornalista appare in tutto il suo splendore, col classico fisico scolpito e delle curve da urlo.

Ma c’è anche chi si è preoccupato per le condizioni di Diletta, considerando le rovinose cadute ad alta velocità. Del resto il wake surf, a differenza della versione tradizionale, prevede che la tavoletta sia attaccata a un motoscafo. La difficoltà, pertanto, sta proprio nel mantenere l’equilibrio considerando la forza del motore, con seri rischi di farsi male.

Ma fortunatamente è andato tutto liscio per la bella 29enne. Anche se c’è una caduta in particolare che ha fatto temere il peggio ai fans (Diletta ha pubblicato i video nelle proprie storie Instagram), c’è stato solo tanto divertimento per la collega e nessun acciacco.

