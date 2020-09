Covid-19, attenzione a non commettere un errore ora che incomberà l’autunno. Ne parla Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico, intervistato dal Corriere della Sera.

L’estate è agli sgoccioli, l’autunno si avvicina minacciosamente e c’è un errore da non commettere in questa nuova fase per quanto riguarda il Covid-19. Uno sbaglio di cui ha parlato quest’oggi Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera.

Covid-19, primi casi di pronto soccorso affollati a Roma

Servirà attenzione e lucidità nel non confondere una semplice influenza col contagio da coronavirus. “Questa fase arriverà e dobbiamo imparare a non pensare automaticamente al Covid-19 quando compariranno sintomi confondibili. L’appello è di non correre in ospedale senza aver consultato prima il proprio medico”, avvisa infatti l’esperto.

Il rischio, altrimenti, è quello di sovraccaricare le strutture sanitarie e generare il panico generale. Situazione, tra l’altro, che andrebbe poi a gravare verso i veri contagiati: “I Pronto soccorso devono essere lasciati sgombri per dare la precedenza ai pazienti davvero bisognosi di assistenza”.

Un qualcosa, spiega il medico, che in realtà sta già prendendo forma in queste settimane: “Già adesso al Gemelli c’è un’affluenza di persone con problemi respiratorie che avrebbero dovuto restare a casa”.

