Covid-19, Oms cambia le linee guida e mette tutti in guardia sul salutarsi con il gomito, che è ritenuto un gesto estremamente pericoloso.

Il Covid-19 sta continuando la sua espansione planetaria. La malattia originaria di Wuhan non sta rallentando e anzi, ora torna con rinnovato vigore anche nelle zone che sembravano aver già passato il peggio nei mesi scorsi. In particolare in Europa la malattia sta continuando a diffondersi, con i bollettini dei Paesi che ogni giorno raccontano di una situazione che è certamente critica. Eppure si continua a spingere per riprendere tutto, con le scuole che stanno per iniziare, dove non sono già aperte. Ed i casi anche lì sono già stati riscontrati. Proprio per questo è necessario aumentare ogni misura di prevenzione possibile per evitare che il virus continui a circolare e infettare le persone. E in merito a questo ha parlato anche il Direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Covid-19, Oms: “Non salutatevi con i gomiti, è pericoloso!”

Avendo le mascherine e non potendo toccarsi con le mani, tantisismi di noi hanno trovato un nuovo modo per salutarsi. I gomiti. Spesso vediamo in pubblico persone che si “battono i gomiti”, per cercare di mantenere il contatto umano con l’altro, senza però mettere nessuno a rischio. Ebbene anche salutarsi con il gomito, per l’OMS, è molto pericoloso. Questo perché, per essere a portata di gomito, “Bisogna stare meno di un metro di distanza l’uno dall’altro”. Questo è ovviamente molto pericoloso perché crea i presupposti per il virus di girare. L’OMS propone di “salutare gli altri mettendoci la mano sul cuore”, per evitare ogni contatto e non mettere nessuno in difficoltà.

