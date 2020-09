Papa Francesco aveva incontrato il cardinale Luis Tagle, risultato positivo al coronavirus. Il Santo Padre ha effettuato il test sierologico. Questo il risultato.

La curva dei contagi da coronavirus continua a salire in modo esponenziale in tutto il mondo. In Paesi come Stati Uniti e India la situazione è grave, mentre in Europa, anche se preoccupante, i contagi riescono ad essere contenuti e tracciabili.

In Italia, ad esempio il numero di contagi al giorno supera la media dei 1500 e ad essere colpita dal virus sembra essere stata anche la Città del Vaticano.

Infatti, pochi giorni fa, in Italia si è scoperta una positività al coronavirus all’interno della Curia Vaticana. Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e presidente di Caritas Internationalis, è risultato positivo al coronavirus.

L’allarme di un possibile contagio all’interno del Vaticano ha allarmato i fedeli, ma per evitare falsi allarmismi, il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha affermato che “si sta procedendo con le verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con Sua Eminenza nei giorni scorsi”.

Inoltre, il direttore della sala stampa vaticana ha ricordato che il “7 settembre il Cardinale Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma”, e che questi aveva dato “esito negativo”.

Coronavirus, Papa Francesco effettua il test sierologico: ecco l’esito

In seguito alla positività del cardinale filippino Luis Antonio Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e presidente di Caritas Internationalis, nella Città del Vaticano è scattata la campanella d’allarme.

Dopo aver appreso questa notizia i fedeli hanno rivolto le proprie preghiere verso Papa Francesco, che in molti pensavano potesse essere stato contagiato dal cardinale filippino.

Il Santo Padre, come scrive l’Adnkronos, nei giorni scorsi si è sottoposto al test sierologico, dopo aver appreso la positività del cardinale Luis Tagle.

Il porporato, che adesso è in isolamento fiduciario nelle Filippine, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto.

Perciò Papa Francesco è stato sottoposto a vari esami, fra cui il test sierologico che ha dato esito negativo. Dunque il pontefice è risultato essere in buona salute.

