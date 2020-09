Disponibile il nuovo bollettino medico redatto dalla Protezione Civile sulla stato attuale della pandemia di coronavirus in Italia.

La Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino sullo stato attuale della pandemia di coronavirus in Italia. Ci sono 1458 contagiati in più rispetto alla giornata di ieri, 7 morti e 443 persone guarite dal virus. I tamponi effettuati sono 72.143 mila. La Lombardia continua a detenere il primato dei decessi complessivi arrivati a quota di 16.899 morti. E i morti sono 265 in più rispetto al giorno precedente.

Leggi anche: Coronavirus, il nuovo bollettino medico: 163 positivi e 56 deceduti

Coronavirus, Cnn. “Turisti americani stanno lasciando l’Italia per paura”

La Cnn, famosissima emittente televisiva degli Stati Uniti, ha fatto uscire un servizio per testimoniare come i turisti americani stiano decidendo di lasciare l’Italia per il timore che la pandemia sai sul punto di scoppiare di nuovo. Un dramma che viene evidenziato in particolar modo per l’impatto economico che questo fenomeno sta avendo sul paese. La Cnn ha inoltre intervistato a riguardo un’importante imprenditrice italiana, Cassandra Santoro, amministratore delegato e fondatrice di Travel Italian Style. E la donna ha raccontato di una situazione molto grave, con migliaia di guide turistiche che a causa del coronavirus, si sono ritrovate d’improvviso senza lavoro. E d’altronde è la stessa emittente americana a ricordare verso la fine del servizio, come la situazione economica italiana inizi a diventare sempre più critica. Da sempre infatti il turismo ha rappresentato una parte importante della nostra economia.

Leggi anche: Coronavirus, Acerra: diciannove persone positive

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24