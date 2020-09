Federico Chiesa è stato proposto al Milan. La dirigenza Viola chiude per Milenkovic e apre per il classe 1997.

Si potrebbe definire un vero e proprio colpo di scena. Il Milan, durante una conversazione con il dirigente della Fiorentina, aveva chiesto informazioni per Nikola Milenkovic. I rossoneri hanno un disperato bisogno di un centrale difensivo date le possibili partenze di Duarte e Musacchio. Dunque per sostituirli, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, vorrebbe regalare a mister Pioli una sua ex conoscenza.

Il tecnico emiliano ha già allenato Milenkovic e sarebbe lieto di poterlo riavere con sé nell’avventura rossonera. Purtroppo la Fiorentina ha sollevato un muro e pur di non venderlo è disposta anche a perderlo a zero nel 2022. Nonostante il secco no, la dirigenza Viola ha proposto un altro giocatore al Milan: Federico Chiesa.

Calciomercato Milan, un’ala per Ibrahimovic: si riaccende la pista Chiesa

Nella giornata di ieri il Milan, come scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato la dirigenza Viola per chiedere informazioni su Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è nel mirino rossonero da tempo, ma la trattativa stenta a decollare a causa del “no” del club gigliato.

I Viola, sempre nel corso della telefonata, avrebbero proposto ai meneghini un altro giocatore: Federico Chiesa. Il figlio d’arte è un perno della nazionale italiana allenata da Roberto Mancini, e vorrebbe effettuare il salto di qualità trasferendosi in un club più prestigioso.

Il Milan è da sempre un suo estimatore e sulla panchina rossonera siede l’allenatore che più di tutti ha saputo farlo rendere al meglio. Stefano Pioli ha sempre amato Federico e il giocatore ricambia la stima.

Nel gruppo rossonero il classe 1997 prenderebbe il posto di Samu Catillejo, diventando così la spalla ideale di Ibrahimovic.

La pista si è riaperta e, dato che il giocatore è stato proposto dalla stessa società Viola, l’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

