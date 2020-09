Briatore ha superato il Covid-19: il proprietario del Billionaire, dimesso dall’ospedale lo scorso 29 agosto, ha terminato anche la quarantena a Milano e ha già fatto rientro a Montecarlo.

Flavio Briatore ha definitivamente superato l’infezione da Covid-19. Dimesso lo scorso 29 agosto dall’ospedale San Raffaele di Milano, l’imprenditore è stato finora in isolamento presso l’abitazione a Milano prestata dall’amica Daniela Santanchè ma ha ultimato efficacemente la quarantena.

Briatore, superata l’infezione da Covid-19

Così c’è già stato anche un ritorno alla propria base per il proprietario del Billionaire. Gli ultimi due tamponi hanno infatti dato esito negativo, motivo per cui nella serata di sabato il 70enne è già tornato nella sua residente a Monteracalo.

Ora attende buone notizie anche per il suo amico Silvio Berlusconi che sta vivendo praticamente la stessa trafila. Per quanto riguarda il leader di Forza Italia, le dimissioni potrebbero esserci tra la giornata di domani e massimo martedì. Anche ieri, infatti, ha passato una notte tranquilla e tutto lascia ormai ben sperare.

Il suo ultimo intervento pubblico risale allo scorso 9 settembre quando, dopo alcuni interventi telefonici per le varie campagne elettorali, ha poi postato le seguenti parole via Facebook: “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le mascherine!”.

