Grave incidente sulla strada Provinciale 4 tra i comuni di Padenghe e Bedizzole, in provincia di Brescia. Il bilancio è drammatico.

È successo lungo la strada Provinciale 4 tra i comuni di Padenghe e Bedizzole, in provincia di Brescia. Qui nella serata di ieri è avvenuto un grave incidente che ha visto coinvolte due auto: una Citroen C3 e un’Audi station wagon. Le due auto, in prossimità del comune gardesano si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte.

Poco prima delle ore 21, nella serata del 12 settembre scorso sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze. Insieme a questi gli agenti della Polizia Stradale di Brescia, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Salò.

Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno constatato che l’incidente è stato grave. Infatti il bilancio è di un morto ed un ferito grave.

Potrebbe interessarti anche: Novara, incidente mortale per fratello e sorella di 19 e 16 anni

Brescia, grave incidente nella notte: il bilancio è drammatico

Nel grave incidente avvenuto nella serata del 12 settembre scorso e che ha visto coinvolte due auto – una Citroen C3 e un’Audi station wagon – ha perso la vita una donna.

Immediatamente dopo il grave scontro, sul posto i primi a intervenire sono stati i soccorritori del 118. Al loro arrivo, purtroppo, le condizioni della donna alla guida della Citroen C3 sono apparse subito critiche.

Infatti la donna era rimasta incastrata tra le lamiere della sua vettura e per poterla estrarre si è dovuti attendere l’arrivo dei vigili del fuoco.

Una volta estratta dalla macchina, i medici del primo intervento hanno constatato che per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

La donna, A. B. di 81 anni era residente a Padenghe. L’anziana era da sola nella sua Citroen C3 al momento dell’impatto con l’Audi guidata da un uomo di 35 anni.

Quest’ultimo è stato trasportato col codice rosso in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Secondo le ultime notizie sul caso, le condizioni dell’uomo sono piuttosto critiche.

Potrebbe interessarti anche: Incidente sulla Salaria, morta una donna di 36 anni