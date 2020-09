Belen Rodriguez esagerata: si rilassa senza gli slip e la foto della splendida argentina sta spopolando sul web in questi minuti

Belen Rodriguez conferma di essere semplicemente stupenda e di avere un fascino davvero irresistibile. La bellissima ragazza di Buenos Aires, infatti, continua a deliziare i suoi fan sui principali social network con scatti sempre parecchio intriganti e grazie al suo corpo stratosferico.

E la foto di Belen, pubblicata proprio in questi minuti, sta spopolando sul web e facendo letteralmente impazzire il popolo maschile di Instagram. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Belen Rodriguez infiamma Instagram: ecco la Foto senza slip

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Belen Rodriguez rilassarsi e mettere in mostra il solito fisico mozzafiato. L’argentina, però, sembra non indossare gli slip e la sua mano sinistra prova a coprire tutto, ma lo scatto lascia poco spazio all’immaginazione.

Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi minuti da Belen sulla propria pagina Instagram:

