Negli Stati Uniti, nelle contee della California, Oregon e Washington gli incendi stanno divampando da tre settimane. Distruzione, morte e cenere è ciò che resta al passaggio delle fiamme.

In California, in Oregon e nello stato di Washington, gli incendi stanno mettendo a dura prova i soccorsi e l’intera popolazione locale. Le fiamme, attizzate dal caldo record, divampano da tre settimane e intere città sono state ridotte in cenere.

Sono migliaia gli sfollati. Mezzo milione solo nello stato dell’Oregon, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato un incendio nella contea di Jackson.

Negli Stati Uniti però esistono numerosi focolai. San Francisco, ad esempio, è avvolta dal fumo e l’aria è irrespirabile. Qui il governatore della California, Gavin Newsom, per evitare che possa avverarsi una tragedia ha firmato una legge che prevede l’assunzione, dopo il loro rilascio, dei detenuti che in modo volontario aiuteranno i vigili del fuoco.

Allarme incendi negli Stati Uniti: “Lo Stato si prepari ad un disastro mortale di massa”

Gli incendi stanno mettendo in grave difficoltà alcuni degli Stati americani. La causa di questi cataclismi è dovuto al riscaldamento del clima. L’ONU ha affermato che dal 2005 si sono verificati nove dei dieci anni più caldi mai registrati al mondo e che i cinque anni dal 2016 fino a quest’anno saranno molto probabilmente il periodo più caldo mai registrato.

Finora, il bilancio dei morti a causa dell’incendio che sta distruggendo boschi, foreste e migliaia di case superano va oltre i 30. Ad essere colpiti da questo divampare di fiamme sono gli stati della California, Washington e Oregon.

Come riportato dalla BBC, nello Stato dell’Oregon i dispersi sono decine. La situazione è talmente grave che un funzionario dei servizi di emergenza ha detto che lo Stato dovrebbe prepararsi ad un disastro “mortale di massa”.

Gli incendi proseguono a lasciare dietro di sé morte e distruzione, radendo al suolo milioni di ettari, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

