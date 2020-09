Soppressa l’ultima radio libera in Ungheria. A darne l’annuncio l’Autorità sui media (Nmhh), organo del governo di Viktor Orban

Una notizia che fa parecchio discutere. Anche la Klubradio – ultima radio libera dell’Ungheria – verrà soppressa nel giro di qualche mese. A darne l’annuncio l’Autorità sui media (Nmhh), uno degli organi del governo di Viktor Orban. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la motivazione alla base di questa scelta è l’aver: “Più volte infranto le regole“.

In realtà, non è stato precisato né quando né come non sono state rispettate le leggi. Già da tempo il governo di Orban ha messo gli occhi sulla Klubradio, inizialmente facendogli perdere le frequenze nazionali e permettendo la sua trasmissione nella sola Budapest. Si trattava di un’emittente privata, molto critica contro il regime del sovrano ungherese.

Ungheria, Agnes Urban: “Messa a tacere l’ultima radio del Paese”

Non stanno di certo mancando le discussioni in merito alla decisione presa dal governo di Orban di bandire la Klubradio, ultima radio libera dell’Ungheria. Secondo quanto riferisce Agnes Urban – analista indipendente dei media – questo annuncio non è altro che un’esecuzione alla libertà dei mezzi di comunicazione: “Orban ha deciso di mettere a tacere l’ultimo radio libera del Paese“. Anche Katalin Cseh, europarlamentare liberale, ha così commentato la decisione comunicata dall’Nmhh: “Stiamo assistendo alla soppressione sistematica delle voci indipendenti“.

L’Ungheria continua ad essere monitorata dal Consiglio Ue. Già dallo scorso 2018, è in corso una procedura per violazioni gravi dei valori imprescindibili, dichiarati nel trattato sull’Ue. Tra questi, la procedura si sta concentrando sull’articolo 7, che parla proprio della soppressione della libertà di stampa. Ad oggi, però, queste indagini non hanno portato a nessun risultato.

