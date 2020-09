Il pitone, identificato con il codice 361003 ed ospitato dallo zoo di Saint Louis (Usa), ha deposto sette uova nonostante da 15 anni fosse senza un maschio

Depone 7 uova nonostante da 15 anni non sia stato mai con un maschio. Stiamo parlando di un pitone palla, il serpente più anziano dello zoo di Saint Louis, che ha 62 anni. Secondo quanto riferisce la Cnn, l’animale 361003 vive nello zoo dal ’61 ed ha deposto le uova lo scorso 23 luglio. Sono rimasti tutti sorpresi, anche Mark Wanner che è il responsabile zoologico di erpetologia “È stata una sorpresa. Francamente non ci aspettavamo che facesse un’altra covata di uova”.

Pitone palla, già nel 2009 una covata senza maschio

I pitoni palla, originari dell’Africa centrale ed occidentale, possono riprodursi anche in maniera asessuate. Le femmine, addirittura, possono immagazzinare lo sperma per ritardare la fecondazione. A sorprendere però è il fatto che il periodo di immagazzinamento più lungo mai documentato era di sette anni. Lo stesso serpente aveva deposto un’altra covata di uova nel 2009, ma nessuna si era schiusa. L’animale non era stato a contatto con nessun maschio anche in quel caso.

L’esperto Mark Wanner ha esposto la sua tesi secondo la quale il pitone sia stato con un maschio alla fine degli anni ’80 ed all’inizio del ’90 perché a quei tempi i custodi mettevano i serpenti nei secchi per pulire le rispettive gabbie. “Noi diciamo oltre 15 anni, ma credo sia più probabile che sono passati 30 anni da quando è stata fisicamente con un maschio”, ha spiegato.

Nonostante questa specie goda, attualmente, di un rischio minimo di estinzione, la riuscita della covata sarebbe una grande notizia.

