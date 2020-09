Ormai ci siamo! Sony ha annunciato data e ora del nuovo evento, durante il quale verrà finalmente presentata la data d’uscita e il prezzo di lancio della PS5

Solamente qualche giorno fa, Microsoft ha presentato al pubblico le nuove Xbox Series X e Series S, svelando prezzo e data d’uscita. Da molti, l’evento è stato considerato un vero e proprio scacco matto nella corsa alla next gen, ma Sony deve ancora dire la sua.

In questa “battaglia virtuale” per aggiudicarsi la fetta più grande di pubblico, la PS5 è chiamata ad una risposta d’effetto. Il colosso giapponese, infatti, ancora non ha annunciato né la data d’uscita né tantomeno il prezzo di lancio della nuova periferica. Ma l’attesa è finalmente finita. Il prossimo mercoledì 16 settembre, infatti, a partire dalle ore 22:00 italiane ci sarà il reveal event della nuovissima Playstation.

PS5, prezzo già svelato? L’indizio da Mediaworld

Ancora qualche giorno di trepidante attesa, e finalmente gli appassionati di tutto il mondo avranno data d’uscita e prezzo di lancio della nuovissima PS5. La console di Sony è chiamata a rispondere alla grande mossa di Microsoft, che ha presentato l’Xbox in due versioni (di cui una molto economica). Intanto, però, dall’Olanda arriva un indizio molto importante sul costo della nuova Playstation. La pagina dedicata al preorder della console di MediaWorld olandese, infatti, ha già indicato un prezzo di listino.

Come precisato poco dopo dal retailer, si tratta di una stima provvisoria. 499 euro per la versione standard e 399 euro per la versione All Digital. “Il vero prezzo è ancora sconosciuto, ma alcuni rumor portano a questi costi” si legge sulla pagina del sito olandese dedicata alla console: “Al momento sono però solo speculazioni, attendiamo l’annuncio ufficiale da parte di Sony“.

