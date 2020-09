Decisione importante per la Sony, che decide di abbassare il prezzo della Playstation 5. Cresce l’attesa per la sfida di vendite con la Xbox Series X.

Manca poco all’uscita della nuova generazione di console, che vedrà sul mercato Playstation 5 ed Xbox Series X, pronte a sfidarsi a colpi di alta definizione e grafiche spettacolari. Eppure sembrerebbe essere già iniziata la guerra fredda al ribasso. Infatti la Sony ha subito accettato la sfida di Microsoft, che nei giorni scorsi ha reso noto il prezzo della XboX Series S, che arriverà sul mercato al prezzo di 299 euro.

Un approccio aggressivo quello di Microsoft al mercato, con Sony che non si tira indietro ed è pronto ad abbassare il prezzo di partenza della sua nuova console. Secondo le prime indiscrezioni, Sony vorrebbe abbassare il prezzo della versione digitale della PS5, ossia quella senza lo slot per i dischi. Una mossa intelligente, visto che Xbox ha deciso di puntare sulla vendita in perdita, per entrambi modelli di nuova gen, sia la Series X che la Series S. Andiamo quindi a vedere quale sarebbe il piano di Playstation per contrastare la strategia di marketing di Xbox.

Playstation 5, abbassato il prezzo: le prime indiscrezioni

L’uscita in anticipo dei prezzi delle nuove console Microsoft potrebbero giocare a favore di Sony e Playstation. Infatti la console nipponica potrebbe adattarsi di conseguenza, adottando un prezzo competitivo al pari della console statunitense. Secondo Gamereactor, il prezzo della nuova Playstation 5 dovrebbe costare intorno ai 499 euro, mentre invece la versione digitale (ossia quella senza lo slot per i cd) costerebbe intorno ai 399 euro.

Crescono però le incognite in casa Sony sulla validità della mossa di marketing. Il prezzo superiore ad Xbox Series X potrebbe essere un vero e proprio spauracchio, come lo fu per il lancio di Playstation 3, che debuttò sul mercato al prezzo di 599 euro. D’altra parte la fanbase della console nipponica non è mai stata così fidelizzata e sarebbe pronta a fare follie per la nuova generazione di console.

L.P.

Per altre notizie sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !