Si sono concluse poco fa le qualifiche per il Gran Premio di MotoGP a Misano. Pole position per Vinales, Valentino Rossi parte quarto

È sicuramente una delle gare di MotoGP più attese dell’anno: il Gran Premio di Misano. Pista tanto cara ai tifosi italiani e non, garantisce sempre spettacolo e lunghe battaglie tra i piloti. In attesa della gara di domani, si sono concluse da poco le qualifiche che, come da copione, non hanno deluso.

A guadagnarsi la pole position è stato un fantastico Maverick Vinales che, con la sua Yamaha, ha girato a 1:31.411 . Grande prestazione anche da parte di Franco Morbidelli, che partirà dalla seconda posizione domani in gara. Quartararo, superato all’ultimo, partirà invece dalla seconda fila. Ma il protagonista della giornata è senza dubbio l’immortale Valentino Rossi, capace di guadagnarsi una sensazionale quarta posizione in griglia di partenza.

MotoGP, qualifiche Misano: Dovizioso nono, Miller dietro Rossi

Le qualifiche del Gran Premio di MotoGP in programma a Misano hanno già iniziato a regalare spettacolo, facendo presagire una grande domenica di cara. Tanti gli spunti di riflessione leggendo i tempi registrati dai piloti. Vinales ha registrato il suo miglior giro di sempre, conquistandosi una pole position meritata. Dietro il trio Morbidelli-Quartararo-Rossi si è piazzato Jack Miller.

Bene anche l’italiano Bagnaia, che va a completare la terza fila dopo aver girato ad un ottimo tempo di +0.643. Delude invece Dovizioso che, dopo aver concluso a +0.778, dovrà partire dalla nona posizione in griglia di partenza.

