All’età di 88 anni, è scomparso il designer Terence Conran. Fondatore del Museo del Design di Londra, è stato uno dei personaggi più rivoluzionari del settore

Il mondo del design piange Terence Conran. All’età di 88 anni, è scomparso nel suo ritiro inglese di Barton Court. Considerato uno dei padri fondatori e pionieri del design moderno, ha dato vita alle catene di arredamento Habitat e il Museo del Design di Londra.

Oltre ad essere stato un grandissimo imprenditore, Conran viene ricordato per la sua figura di filantropo e ristoratore. Vero e proprio personaggio rivoluzionario nella vita quotidiana della Gran Bretagna, ha “democratizzato” il concetto di design, rendendolo accessibile a tutti per gusto e soprattutto costo. Grazie a lui, in Inghilterra si è diffusa l’idea del piumone, degli utensili da cucina francesi e della cultura del caffè espresso.

Chi era Terence Conran, pioniere del design

Una notizia tristissima arriva dalla Gran Bretagna. Nella sua abitazione di Barton Court, si è spento all’età di 88 anni il designer Terence Conran. Nato il 4 ottobre del 1931, inizia a lavorare sin dalla giovane età nel mondo dell’architettura. Nel 1964 apre il suo primo negozio Habitat – che diventerà una delle più grandi catene al mondo – a Chelsea, quartiere di Londra. Da questo momento in poi, inizia la sua rapida scalata, che lo porterà ad essere uno dei personaggi più influenti nel mondo del design, e non solo.

Considerato un grande filantropo e ristoratore, Conran viene ricordato per il suo ruolo di pioniere del design, reso accessibile a tutti con mobili e utensili di classe ma poco costosi. Oltre ad aver disegnato centinaia di oggetti e ad aver implementato nella vita di tutti giorni plaid, caffè espresso e utensili da cucina francesi, Conran è riuscito a creare una vera e propria filosofia. È stato lui a decidere di fondare il Design Museum che oggi si trova a Londra.

