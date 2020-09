Una forte esplosione ha preceduto un incendio in un appartamento di Milano, in Piazzale Libia: i feriti sono in totale sei, di cui uno grave. I dettagli della vicenda

Molta paura tra gli abitanti di un palazzo in piazzale Libia, a Milano, che intorno alle 7 sono stati colti di sorpresa da un forte boato che ha preceduto un incendio. Erano circa le 7:20 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per le doverose operazioni di soccorso.

Esplosione in un palazzo a Milano, evacuata l’intera struttura

L’incendio ha provocato il grave ferimento di una persona, il cui appartamento è stato coinvolto in pieno, e lievi danni fisici per altri cinque individui. Lo stabile di dieci piani è stato poi evacuato ed ora sono in corso gli accertamenti delle squadre Usar dei Vigili del Fuoco per escludere la possibile presenza di altre persone all’interno. Sul posto anche gli esperti per valutare i danni subiti dalla struttura.

🔴 #Milano, soccorso un ferito grave nell’appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l’intero stabile di dieci piani, verifiche dei #vigilidelfuoco in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura #12settembre 8:20 pic.twitter.com/EYIfHc7tQs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

