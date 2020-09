Primo caso di positività al Covid-19 tra uno dei partecipanti al Grande Fratello VIP. Cosa prevede il regolamento in questo caso?

Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello VIP: cast stabilito, tra opinionisti e concorrenti, la data c’è. Sebbene il nome più gettonato, accanto a Pupo, fosse quello di Elettra Lamborghini – dopo che Wanda Nara ha rinunciato al suo trono – sarà Antonella Elia ad accompagnare il cantautore toscano. Anche il cast dei VIP è stato successivamente annunciato.

La quinta edizione del Grande Fratello VIP, vedrà partecipare Fulvio Abbate, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Paolo Brosio, Miriam Catania, Adua Del Vesco. Noto già il nome di Elisabetta Gregoraci e con lei anche Fausto Leali, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesco Oppini. Tra gli altri anche Stefania Orlando, Francesca Pepe, Pierpaolo Petrelli, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta.

Per ultimo, è stato rivelato il nome sorpresa: Denis Dosio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta ed Elodie scosciatissime: le gambe sono super – FOTO

Grande Fratello VIP: un positivo al Covid-19, come si procederà?

Casi di positività al Covid-19, in TV, ci sono già stati; i programmi Elisir e Speciali I Soliti Ignoti sono stati interrotti proprio per casi di positività: si teme uno stop anche per il Grande Fratello VIP. Sebbene l’inizio sia previsto per lunedì prossimo e sia tutto pronto, il caso positivo nello staff – non si tratta dunque di uno dei vip – potrebbe far slittare l’inizio. A dare la notizia è TvBlog, a confermarla la firma di Dagospia, Giuseppe Candela.

A differenza di Ballando con le Stelle che non inizierà stasera per la positività di Samuel Petron e Daniele Scardina, il Grande Fratello VIP avrà sicuramente inizio lunedì 14, salvo complicazioni.

LEGGI ANCHE > > > Cristina D’Avena e sorella in costume, fan impazziscono – FOTO

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24