Gilet gialli, ritorno in piazza quest’oggi a Parigi. Ma non sono mancati i momenti di tensione con la polizia locale. Sono state infatti diverse le persone arrestate a fine manifestazione…

Gilet gialli, alta tensione quest’oggi a Parigi. Come infatti informa la stampa locale, non sono mancati momenti di violenza e nervosismo durante il corteo tenutosi in mattinata. In particolare si registrano scontri con le forze dell’ordine e diversi incidenti nella zona dell’avenue de Wagram.

Gilet gialli, tensione oggi a Parigi durante i raduni

27 persone sono state fermate e 154 sono state interpellate dagli agenti per chiarire i fatti. E’ apparso invece più calmo il corteo partito da Place de la Bourse, mentre si è andati tra alti e bassi per gli altri relativi agli Champs-Élysées, alla place Saint-Pierre e di fronte alla Basilica del Sacro Cuore a Montmartre.

Ma prima che questi iniziassero ci sono state già tante notifiche. La polizia, infatti, alle 11.00 aveva già fermato 81 persone per 17 verbalizzazioni totali come riferito dalla stessa prefettura parigina. La maggior parte degli interventi sono giunti prima dei conflitti, dove vari soggetti erano stati ritrovati con oggetti pericolosi come coltelli, cacciavite e passamontagna.

