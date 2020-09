Funerali di Willy, il vescovo Mauro Parmeggiani ha parlato di quello che è accaduto a questa giovane e pura anima con parole molto toccanti.

E’ impossibile non commuoversi pensando a quello che sta accadendo in queste ore. Mentre la vita della maggioranza delle persone scorre in modo relativamente normale, infatti, si sono tenuti i funerali di un vero e proprio ragazzino. Il giovanissimo Willy purtroppo non ce l’ha fatta, le botte che gli hanno dato sono state troppe ed il piccolo corpo non è riuscito a resistere. Morto a causa delle percosse subite, un compagno e testimone oculare ha affermato anche che gli sono saliti addosso in due per schiacciargli la gabbia toracica. Per minuti. Il funerale di Willy Monteiro Duarte si sta tenendo proprio in questi minuti, davanti ad una folla distrutta e tutta vestita di bianco. Su richieste della famiglia, che voleva con questo colore testimoniare la purezza di questa giovane anima strappata dalla Terra.

Funerali di Willy, il vescovo: “Ha seguito queste parole di Gesù”

Willy Duarte è morto ed ora i colpevoli devono essere processati. Si stanno ancora cercando di concludere le indagini, per avere la certezza totale di quello che è successo e chi ha commesso cosa. Il vescovo che ha guidato il sacramento ha detto parole molto pesanti, che avranno grande diffusione. Parmeggiani ha definito la morte del ragazzo “Barbara e ingiusta”, mettendoci anche rabbia. Il membro della Chiesa ha poi ricordato come Willy abbia seguito l’insegnamento di Gesù. “‘non c’è amore più grande di questo”, ha ricordato il vescovo citando Gesù nel Vangelo, “dare la vita per gli amici”. E’ partito un grande applauso, riporta Repubblica, e tante lacrime per quello che nessuno, nessuno, potrà mai dimenticare.

