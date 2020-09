Si sono concluse poco fa le qualifiche dello storico Gran Premio di Formula 1 al Mugello. Ennesima pole per Hamilton, Leclerc parte quinto

Questo weekend non è come gli altri. Si corre per la prima storica volta al Mugello, in occasione della 1000esima gara della Ferrari in Formula 1. Poco fa si sono concluse le qualifiche in vista del Gran Premio di domani, e le sorprese non sono mancate.

A conquistare la pole position – tanto per cambiare – uno straordinario Lewis Hamilton, che precede l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Bene anche Verstappen, che partirà dalla seconda fila dopo aver conquistato un buon terzo posto in griglia di partenza. Ottima prestazione per Charles Leclerc che, con la sua Ferrari, riesce a conquistarsi la quinta posizione al via. Male invece Vettel, uscito al Q2.

