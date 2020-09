Epic Games Store ha appena annunciato quali saranno i videogames gratis per la prossima settimana. Ecco l’elenco.

Epic Games Store è una nuova piattaforma di distribuzione e vendita di videogiochi che è stata ufficialmente lanciata il 6 dicembre 2018. Da allora Epic Games è al centro delle attenzione. Da una parte ci sono i tantissimi videogiocatori che apprezzano le offerte presenti sul sito e si godono i tanti giochi gratis offerti ogni settimana. Dall’altra parte ci sono poi gli sviluppatori dei videogames, che traggono benefici importanti nel pubblicare i propri videogames sullo store di Epic. A differenza delle controparti, infatti, la piattaforma promette margini di guadagno più alti agli sviluppatori , prendendosi una fetta minore di ogni vendita andata in porto. Ecco perché da un po’ la piattaforma è in piena e forte competizione con le altre aventi premesse simili, in particolare Steam, ma anche GOG Games e Microsoft Store. Per questo sempre più videogiochi sono attratti da Epic Store e per questo la piattaforma può permettersi di regalare ogni settimana dei videogames ai giocatori registrati.

Epic Games Store, ecco i giochi gratis della prossima settimana

Epic Games Store ha appena pubblicato la lista dei giochi che saranno gratuiti per la prossima settimana e accessibili a tutti quelli che hanno un account. Per la prossima settimana, stranamente, la piattaforma mette sul piatto soltanto un videogioco, a differenza dei soliti due a cui ci ha abituati. Tuttavia parliamo di un videogame molto interessante, che forse non tutti conoscono e che potrebbe regalare ore di divertimento a chi lo scaricherà gratis, approfittando delle offerte messe a disposizione.

Il gioco in questione è Stick It To The Man!. Il nostro protagonista, un collaudatore di caschi, ha un incidente molto bizzarro ed acquisisce improvvisamente certe nuove e stravaganti abilità. Avrà infatti il controllo di una terza mano, potentissima, sulla fronte, e anche altri abilità molto speciali.

