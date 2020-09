Prima ospite della prima nuova puntata di Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin alla conduzione, sarà Elisabetta Gregoraci

Verissimo, salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 riapre i battenti. Diversi ospiti per questa prima puntata, dopo un lungo periodo di stop, causa Covid-19. Una di loro è Elisabetta Gregoraci che ha parlato molto del suo periodo di lockdown, di suo figlio Nathan e della sua prossima avventura: il Grande Fratello VIP.

Lunedì 14, infatti, la bellissima showgirl calabrese valicherà le porte della casa più spiata d’Italia, a Cinecittà. Nathan Falco, figlio della Gregoraci e Briatore, è già pronto per salutare la mamma, per un tempo ancora non definito, e guardarla soltanto in TV. Con ogni probabilità il ragazzo passerà tutto il tempo con papà Flavio, che sta meglio dopo aver contratto il Covid.

Elisabetta Gregoraci ed i problemi con Flavio Briatore: “Ho sofferto molto”

Durante la prima puntata di Verissimo, Elisabetta Gregoraci spende molto tempo a parlare di quello che è – ormai – il suo ex marito. Flavio Briatore è stato al centro dell’attenzione mediatica per tutta l’estate a causa della sua positività al Covid-19. Il suo locale, il Billionaire, è diventato un piccolo focolaio: è da lì che, la maggior parte dei vacanzieri, hanno contratto il virus. La showgirl calabrese ci tiene a rassicurare tutti e dice che l’ex marito sta bene, è guarito e che per fortuna il virus non l’ha aggredito pesantemente. Ha avuto qualche sintomo, senza complicazioni o crisi respiratorie.

Chiaramente non manca una riflessione sul loro rapporto e sul perché è finito: “Abbiamo commesso tanti errori, i più gravi li ha fatti lui. Ho sofferto tanto, ma lui l’ha capito troppo tardi“.

