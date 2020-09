Diletta Leotta, la lezione di surf è bollente: curve da sogno per la siciliana che conferma di essere davvero incantevole.

Diletta Leotta è tornata. La bellissima siciliana, che proprio nelle scorse ora è stata fotografata in compagnia dell’amica Elodie, ha deciso di trascorrere la giornata odierna al mare e di dedicarsi al surf. Diletta, infatti, ha da poco pubblicato delle Storie su Instagram che la ritraggono alle prese con questa spettacolare e divertente attività sportiva. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta show mentre fa surf: ecco la Foto

Nelle Storie in questione, si vede l’incantevole Diletta Leotta divertirsi in compagnia di alcuni amici e sfoggiare un bikini e un corpo da urlo. La catanese è in forma smagliante e le sue curve incredibili lasciano davvero poco spazio all’immaginazione dei suoi follower, che sono arrivati adesso a 7 milioni. Ecco le Storie pubblicate in questi minuti sulla pagina Instagram di Diletta Leotta:

