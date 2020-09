Calciomercato Juventus, De Paul ha ormai deciso dove vuole andare a giocare la prossima stagione di calcio giocato.

Il Calciomercato della Juventus difficilmente prevederà dei colpi importantissimi. La dirigenza non è economicamente forte in questo periodo storico, con un buco nel bilancio da oltre 70 milioni di euro. Proprio per questo motivo non vedremo grandissimi acquisti per cifre esorbitanti, come fu per Cristiano Ronaldo quando arrivò due stagioni fa a Torino. Per questo i profili che vengono accostati al club non sono di primissimo livello, tranne per Luis Suarez che però arriverebbe liberandosi a zero dal Barcellona e sostituendo il partente Gonzalo Higuain. Uno dei nomi più caldi per i bianconeri porta ad Udine e precisamente al suo fantasista, Rodrigo De Paul. Il calciatore piace ai bianconeri, che però devono tenere in considerazioni le tante avversarie.

Calciomercato Juventus, De Paul ha scelto dove vuole giocare

De Paul rappresenterebbe un innesto molto interessante per la Juventus di Andrea Pirlo. Il fantasista di Gotti, infatti, sta crescendo moltissimo tatticamente. E’ stato utilizzato nel suo ruolo naturale, trequartista dietro la punta, ma anche da interno di centrocampo. Persino regista basso, col ruolo di dare geometria alla squadra. Il calciatore ha delle offerte importanti dal Leeds United e dallo Zenit San Pietroburgo, ma la sua decisione è un’altra. Avrebbe infatti deciso, riporta calciomercato.com, di restare in Serie A. Vorrebbe andare alla Juventus, per cercare di fare il salto di qualità definitivo ed approdare in una realtà importante e in costruzione come quella bianconera. Occhio però alla concorrenza della altre squadra. Il Napoli di Gattusto, infatti, resta interessato al giocatore argentino, soprattutto se ci saranno delle cessioni da fare nei prossimi giorni e De Laurentiis potrà rimettere insieme un gruzzoletto per convincere il club friulano.

