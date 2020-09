Calciomercato Inter, allacciati i contatti con l’Atletico Madrid per imbastire uno scambio a centrocampo: i nomi in ballo

L’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinarsi sempre più alla Juventus, ha deciso di accontentare Conte, per quanto possibile, in merito alle richieste di mercato. Dopo l’arrivo di Hakimi per l’out destro, il prossimo colpo potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid. Ai nerazzurri piace particolarmente il centrocampista Thomas Partey che, però, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ed i Colchoneros non sembra vogliano arretrare d’un passo rispetto a questa valutazione.

L’Inter ritiene il costo un po’ troppo eccessivo ma, secondo quanto riferito dagli spagnoli di As, starebbero pensando di inserire Perisic per alleggerire il peso dell’affare. I contatti con l’Atletico nei prossimi giorni dovrebbero prendere quota e verso la fine del mese si avrà una situazione più chiara.

Calciomercato Inter, PSG in pressing su Skriniar: pronti 50 milioni

Il Paris Saint-Germain vuole Milan Skriniar ed avrebbe mandato l’agente Marcelo Simonian a sondare il terreno con l’Inter. Per i nerazzurri ha un valore di mercato di almeno 50 milioni di euro e Leonardo ci starebbe pensando anche in virtù del fatto che la prima scelta Koulibaly costa troppo (80 milioni). Il calciatore, dal canto suo, ha fatto sapere di voler rimanere anche se le sette panchine consecutive in Serie A ed Europa League dopo il Covid-19 le ha ritenute inaccettabili. Intanto, il primo a fare le valigie nel reparto arretrato è stato Diego Godin che è diretto verso Cagliari. Questo, un colpo da novanta per i sardi che si consolano della perdita di Radja Nainggolan. Quest’ultimo, infatti, potrebbe rimanere tra le file nerazzurre per una nuova chance.

