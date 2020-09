Calcio, Diego Simeone è risultato positivo al Covid-19. L’allenatore dell’Atletico Madrid è in isolamento e ha diretto l’allenamento a distanza

Calcio, un altro protagonista di primo piano è risultato positivo al Covid-19. Questa volta è toccato a Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, e la notzia arriva direttamente dal suo club. Una positività riscontrata nel corso degli ultimi controlli ai quali sono stati sottoposti tutti i tesserati, come possiamo leggere nel comunicato ufficiale della società spagnola.

“La prima squadra, lo staff tecnico e il personale ausiliario si legge – sono stati sottoposti venerdì ai test per riscontrare la positività al Covid-19 appena rientrati dal ritiro di Los Angeles de San Rafael dopo aver rilevato un caso in un membro del gruppo nei precedenti test effettuati giovedì. L’analisi di questi nuovi campioni in laboratorio ha determinato che il nostro allenatore, Diego Pablo Simeone, è risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente il nostro allenatore non presenta alcun sintomo ed è a casa in isolamento”.

Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, ha dado positivo por Covid en las últimas pruebas realizadas ayer; se encuentra asintomático cumpliendo la correspondiente cuarentena en su domicilio. ➡️ https://t.co/5iMw4v0KGE — Atlético de Madrid (@Atleti) September 12, 2020

Intanto in Italia tende a ridimensionarsi il ‘caso De Laurentiis‘. Dopo la positività del presidente del Napoli i suoi coleghi stanno facendo i controlli, ma sono tutti negatici. Come quello di Claudio Lotito, numero uno della Lazio. Lo ha annunciato lui stesso all’Adnkronos: “Faccio i tamponi ogni 4 giorni, sono sottoposto per scelta al protocollo del calcio, è normale. Se c’è un positivo, questo si deve mettere nella condizione di stare a distanza. Comunque bisogna prendere degli accorgimenti, se uno non frequenta posti affollati, va in Sardegna, a Capri o chissà dove altro, il problema non si pone. Ma comunque c’è un allarmismo fuori luogo”.

Esami rassicurasnti anche per Oreste Vigorito. Il presidente del Benevento era tornato a casa coland imnsieme ad Aurelio De Laurentiis, ma il tampone effettuato ieri ha dato esito negativo. Vigorito era in autoisolamento da giovedì dopo aver partecipato all’assemblea di Lega e aver viaggiato con ADL a bordo del suo aereo privato.

