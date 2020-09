Berlusconi, arrivano ulteriori aggiornamenti dall’ospedale San Raffaele di Milano. Il politico milanese sta bene, ha passato un’altra notte tranquilla, e si valutano anche delle dimissioni per i prossimi giorni.

Altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi. L’ennesima, di fatto, dopo il ricovero dello scorso 4 settembre. Tanto che l’ospedale San Raffaele di Milano, come rivela Adkronos, sta valutando delle dimissioni dell’83enne per la giornata di lunedì o martedì.

È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le… Pubblicato da Silvio Berlusconi su Mercoledì 9 settembre 2020

Berlusconi, possibili dimissioni in arrivo

Il quadro clinico, del resto, è stato ritenuto “confortante” ieri dal professor Alberto Zangrillo dal suo nuovo bollettino medico. Oggi non vi è stato un nuovo aggiornamento pubblico dalla clinica, ma da quanto filtra, appunto, il Cavaliere ha passato altre ore serene malgrado l’infezione tecnicamente ancora in corso.

A dimostrazione dei miglioramenti, del resto, ci sono anche i diversi interventi telefonici di Berlusconi in occasione della campagna elettorale in corso. Il politico lo aveva promesso: non si sarebbe fermato malgrado quest’imprevisto e avrebbe lavorato anche in isolamento.

“Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta. È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le mascherine!”, ha commentato via Facebook lo scorso 9 settembre.

