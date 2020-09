Agguato choc a Bari: un pluripregiudicato di 39 anni è stato ucciso a sangue freddo in pieno centro di fronte a tutti. L’uomo è stato anche portato in ospedale ma non ce l’ha fatta. La polizia indaga sull’accaduto.

Mattinata choc a Canosa di Puglia, a Bari, dove un pluripregiudicato è stato ucciso durante agguato nel centro del paese. Si tratta del 39enne Giuseppe Caracciolo, colpito da un colpo da arma da fuoco che l’ha raggiunto dritto al cuore.

Agguato choc a Bari: muore pluripregiudicato

Sul blitz ora indagano gli agenti di Polizia di Canosa in Puglia e la squadra mobile di Bari. L’omicidio, secondo quanto si apprende, è avvenuto attorno alle 12.00 in piazza della Repubblica, proprio nel cuore della cittadina, e con ovviamente tanti presenti in zona impegnati nelle proprie attività quotidiane.

Lo sfortunato protagonista, tuttavia, non è morto sul colpo. Inizialmente sopravvissuto all’incursione, è stato anche trasportato d’urgenza in ospedale ma ha ispirato poco dopo. Non c’è stato purtroppo nulla da fare considerando l’organo colpito e l’enorme quantità di sangue perso.

