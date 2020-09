Willy, Procura cambia l’accusa con la quale i potenziali colpevoli saranno giudicati, affermando che quanto visto si tratti di fatto di omicidio volontario.

Una vicenda veramente terribile quella di Willy Monteiro Duarte, giovane ragazzo italiano ucciso da un gruppo di violenti burberi nel cuore della notte, senza un vero e proprio motivo. Il ragazzino, infatti, non ha fatto assolutamente nulla per cercare il litigio, avendo soltanto deciso di proteggere l’amico proprio da questo gruppo di cattive persone. Un affronto che non hanno potuto tollerare i colpevoli di questo delitto, che lo hanno attaccato con nuova foga e forza, fino alla conclusione che ormai tutti sappiamo. Il giovanissimo Willy è finito col morire, di botte, sanguinando in una stradina. La rabbia del Paese verso quanto visto è davvero moltissima e ora tutti stanno solo aspettando che la pesante scure della giustizia cada sui colpevoli e li punisca severamente.

Willy, Procura cambia l’accusa: è omicidio volontario aggravato

Negli scorsi giorni i presunti colpevoli del delitto erano indagati per un crimine, che ora però è cambiato. All’inizio, infatti, la Procura indagava su un omicidio preterintenzionale, ovvero che avesse una certa programmazione alla base, la voglia di ucciderlo. Ora, invece, si cambia, con la legge che ha classificato quanto accaduto a Willy sotto un’altra casistica, molto più grave. Si parla infatti di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Willy non aveva fatto assolutamente nulla e la futile ed improvvisa violenza che gli hanno vomitato addosso merita una punizione ancora più grave. Nei prossimi giorni potremmo avere finalmente un verdetto ufficiale, per cercare di capire chi e come sarà punito dalle legge. Intanto, però, la vita di un giovane ed innocente ragazzino è stata spezzata, con brutalità.

