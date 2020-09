Un nuovo pulsante è pronto a sbarcare all’interno dell’app di Whatsapp e dovrebbe avere una doppia funzione: scopriamo i dettagli

L’ultimo aggiornamento di Whatsapp porterà con sé nuove ed interessanti funzioni. Secondo quanto riferito dai colleghi di WABetaInfo, dovrebbero arrivare i cataloghi per gli account business ed un nuovo pulsante per chiamate e video. Per gli utenti in arrivo anche i Whatsapp Doodles: si tratta di decorazioni per lo sfondo dell’app di messaggistica.

Con il nuovo pulsante interno all’app, cambierà l’interfaccia e l’organizzazione del menu di chiamata. Il nuovo pulsante ‘Chiama’ sarà disponibile, inizialmente, solo per le chiamate aziendali e poi verrà esteso a tutti gli utenti.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, spunta una nuova truffa: la Polizia di Stato avvisa gli utenti

Whatsapp, in arrivo i cataloghi ed i Doodles

Per quel che riguarda gli account business, l’arrivo dei cataloghi in chat permetteranno ai clienti di sfogliarli subito. Basterà selezionare l’opzione nella barra superiore a destra nell’app.

Pronte anche nuove personalizzazioni grazie all’introduzione dei doodles che, come già accennato, sono delle decorazioni che ogni utente potrà sovrapporre alla schermata di fondo della propria chat.

Gli esperti quest’ultima funzione non l’hanno trovata nella beta, ma solo nel codice dell’app. Non è quindi visibile anche se già in passato sui dispositivi IOs era apparsa la voce “Aggiungi Doodle”.

Ora come ora solo gli sviluppatori possono accedere a queste novità e coloro che approvano il programma beta testing. Non è possibile fare una previsione del rilascio dell’aggiornamento ufficiale. Per la cronaca, la versione Beta è la 2.20.200.3 per Android.

LEGGI ANCHE—> FIFA 21, ecco i giocatori più forti del gioco: Ronaldo perde punti