Non si arrestano gli incendi in Oregon, con gli Usa che continuano ad essere tartassati da roghi sulla Costa Occidentale. Infatti le fiamme stanno devastando non solo l’Oregon, ma anche la California, nota per i suoi incendi naturali. Cittadini impauriti da quanto sta succedendo, con alcune famiglie che ripetono la stessa frase: “Sembra sera già alle dieci del mattino“.

Per limitare i danni dei roghi, proprio lo stato dell’Oregon ha deciso di far evacuare ben 500mila famiglie. Un numero che è destinato a crescere nelle prossime ore, come riportano le autorità nazionali. Al momento il 10% della popolazione dell’Oregon è rimasta senza la propria dimora. Ma forse perdere la casa è il male minore, visto che a causa degli incendi sono state riportate ben 5 decessi in Oregon. In California, invece, il dato dei morti è salito a 15 unità. Vittime registrate anche nello stato di Washington.

Usa, più di cento roghi sulla Costa Occidentale: milioni di acri in fiamme

Sono oltre cento i roghi registrati sulla costa occidentale negli Usa. Dei danni ambientali evidenti, causati dal surriscaldamento globale. Proprio in merito si è espresso l’ex presidente degli Usa, Barack Obama. Infatti il primo presidente afroamericano ha ricordato come questi incendi siano causati dai cambiamenti climatici, ed è importante proteggere l’ambiente. Lo stesso Obama ha poi affermato: “Vota come se la tua vita dipendesse da questo perché è così“.

The fires across the West Coast are just the latest examples of the very real ways our changing climate is changing our communities. Protecting our planet is on the ballot. Vote like your life depends on it—because it does. pic.twitter.com/gKGegXWxQu — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2020

In seguito al tweet di Obama nella giornata di ieri, è arrivato anche il tweet della senatrice dell’Oregon, Kate Brown, lo stato più colpito dai roghi. Kate Brown ha ricordato che migliaia di ettari sono andati a fuoco, e poi ha concluso affermando: “Potrebbe essere la maggiore perdita di vite umane e di proprietà dovute a incendi in tutta la storia del nostro Stato“.

Infatti gli incendi sono un’anomalia per l’Oregon che solitamente gode di un clima fresco ed umido. Ad oggi ben 4,3 milioni di acri sono andati a fuoco, con le fiamme che stanno dilaniando gli stati di Washington, California e del sopracitato Oregon.

