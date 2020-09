A Torino, un uomo ha truffato una coppia di anziani rubandogli la pensione. Si fingeva un sacerdote e chiedeva di poter entrare in casa per benedire la stanza.

Due arresti a un finto prete e a uno spacciatore recidivo condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Torino. Il finto sacerdote è un uomo di 47 anni. Si presentato davanti alle abitazioni di persone molte anziane chiedendo di entrare per poter benedire la casa. Una volta entrato in casa, è riuscito a girare indisturbato per le stanze e a trafugare una refurtiva di 700 euro, pari al valore della pensione riscossa dai due questo mese. In seguito ha salutato la coppia facendosi il segno della croce. Alcuni condomini però si sono insospettiti dell’accaduto e hanno deciso di chiamare i militari dell’arma. Una volta ricevuta la segnalazione si è recata sul luogo una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Moncalieri che è riuscito a rintracciare il truffatore trovandolo vicino a una tabaccheria. Nonostante l’uomo avesse già speso parte della refurtiva in una slot machine, i carabinieri sono comunque riusciti a consegnare ai due anziani i restanti 570 euro.

Leggi anche: È morto l’editore Franco Maria Ricci, aveva 82 anni

Torino, arrestato scippatore: ha mandato una donna in pronto soccorso

A Nichelino, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 44 anni con l’accusa di rapina aggravata. Questi infatti ha tentato di scippare una borsa dalle mani di una donna strappandole inoltre una collanina dal collo e colpendola violentemente con un pungo in faccia. L’episodio è accaduto nei giardinetti di Via Trento. Una pattuglia di polizia che si trovava in prossimità dell’accaduto è riuscita però a inseguire a arrestare il fuggitivo recuperando la refurtiva. La donna a causa del colpo ricevuto si è dovuta recare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Moncalieri.

Leggi anche: Omicidio Willy, sabato l’ultimo saluto: “Maglia bianca per ricordarlo”