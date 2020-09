Sandro Piccinini riparte da SkySport: maxi sorpresa quest’oggi per gli appassionati di calcio. Il telecronista, tuttavia, si rilancerà in un nuovo ruolo…

Sandro Piccinini torna in pista: il noto giornalista romano, di fatto fermo dal 2018, ripartirà da SkySport. L’ufficialità è arrivata quest’oggi in occasione della presentazione della nuova stagione dell’emittente tv. Non si occuperò di telecronache, ma presenzierà ogni domenica come opinionista al club di Fabio Caressa.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Juventus, nuovo nome in lista dalla Premier League

Sandro Piccinini riparte da Sky

In mattinata era stato anche il diretto interessato a lanciare un indizio chiaro via social. Dopo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, Piccinini ha infatti twittato delle bombe con accanto il numero 200, ovvero canale simbolo di Sky dove poi è apparso in diretta per l’annuncio.

Dunque il 62enne, a partire dall’avvio di questa nuova Serie A, sarà ospite fisso del noto programma della domenica sera. Il tutto sempre in attesa di rimettersi in carreggiata anche per il fronte telecronache, come ha svelato in un’intervista a fine agosto di un anno fa: “Fra due anni, spero in un nuovo grande gruppo dello streaming, tipo Amazon o Apple, ai quali potrebbe servire un telecronista popolare. Prima la vedo dura. Aspetto, tranquillo”.

Leggi anche —-> NBA Playoffs, altra vittoria dei Lakers: vicine le finali di Conference (3-1)