Un primo piatto che unisce i gusti di tutti, il risotto all’ortolana è un modo alternativo per far mangiare le verdure anche a chi non ne vuol sapere

Il riso è possibile cucinarlo veramente con tutto. Nella nostra rubrica di ricette e tisane l’abbiamo fatto con mandorle, zafferano e utilizzato tanti altri abbinamenti. Questa volta, il nostro risotto all’ortolana sarà un escamotage per far riuscire a mangiare le verdure, in maniera saporita, anche a chi proprio non ne vuole sapere. Vediamo come prepararlo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

360 g riso

300 g carote

2 zucchine

2 cipollotti

2 limoni

3 costole di sedano

200 g gorgonzola dolce

1,5 l latte

4 cucchiai yogurt

burro

menta

1 bustina zafferano

sale e pepe

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare le mele ripiene con amaretti e uvetta

Procedimento per preparare un delizioso risotto all’ortolana

Per preparare un ottimo risotto all’ortolana, cominciare raschiando le carote, spuntando le zucchine e tagliando entrambe a fiammifero. Unire qualche foglia di menta, spruzzare con il succo di limone e lasciar marinare per 10 minuti. Affettare i cipollotti, compresa la parte verde più tenera e tagliare il sedano a bastoncini. A questo punto, far rosolare entrambi in una casseruola con 20 g di burro. Unire il riso, farlo tostare e bagnarlo con un bicchiere di latte caldo, nel quale bisogna sciogliere una bustina di zafferano.

Aggiungere le carote e le zucchine, precedentemente scolate, quindi salare, pepare e portare a cottura, bagnando man mano con il latte caldo necessario. Quindi mescolare energicamente spesso. Prima di togliere dal fuoco, incorporare il gorgonzola a dadini. Profumare lo yogurt con un cucchiaio di menta trita e aggiungerlo al risotto fuori dal fuoco.

LEGGI ANCHE > > > Ricette dolci: come preparare una dolcissima torta ai fichi