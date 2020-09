Ultim’ora dalla Ong Open Arms, che annuncia le operazioni di soccorso in acque internazionali per 77 persone, tra cui 11 donne e 2 bambini.

Questa mattina l’organizzazione no profit catalana, Open Arms, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter, l’operazione di salvataggio di ben 77 persone. Al momento del salvataggio, le persone erano su una imbarcazione precaria, che rischiava di naufragare. Inoltre stando a quanto riportato dall’organizzazione, sull’imbarcazione erano presenti anche 11 donne e 2 bambini.

Le operazioni di soccorso sono avvenute in acque internazionali. Inoltre l’organizzazione ha concluso il suo tweet affermando che ben 160 vite sono state strappate dalla fossa comune Med, il tutto accompagnato dall’hashtag #TorniamoInMare. Così l’Open Arms continua le sue operazioni di salvataggio in mare, portando in salvo tantissime persone su imbarcazioni precarie che decidono di intraprendere il “Grande Viaggio“, alla ricerca di una vita migliore.

