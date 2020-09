Dopo il brutale omicidio, sabato Colleferro darà l’ultimo saluto a Willy. I presenti indosseranno una maglia bianca per ricordarlo.

L’omicidio brutale di Willy Monteiro ha scosso la coscienza dell’Italia e degli italiani, con i fratelli Bianchi, carnefici ed autori di una violenza inaudita. La difesa dei due criminali e della ragazza di uno dei due fratelli, non li salverà di certo da una pena che appare scontata. Infatti i fratelli Bianchi non sono autori solamente del pestaggio di Willy, ma anche delle becere affermazioni per difendersi, con la fidanzata di uno dei due che aumenta la dose di vergogna rivendicando l’innocenza dei due criminali, ed arrivando ad affermare: “Non hanno inflitto loro due il colpo mortale“.

L’intera Colleferro, ma soprattutto l’intera Italia si è stretta intorno alla famiglia ed agli amici di Willy, un ragazzo che se n’è andato troppo presto, facendo un nobile gesto ossia salvare uno dei suoi amici dal pestaggio proprio dei fratelli Bianchi. Sabato ci sarà l’ultimo saluto al 21enne, con il rito funebre che si terrà a Paliano e sarà presieduto dal Monsignor Mauro Parmeggiani.

Omicidio Willy, al funerale tutti in maglia bianca: si cerca giustizia

Come riportato in precedenza, i funerali di Willy si terranno nella giornata di Domani a Paliano. La vita di Willy sarà celebrata dal Monsignore Mauro Parmeggiani presso il Campo Sportivo Comunale “Piergiorgio Tintisona” in via “Palianese Sud“.

A dare tutti i dettagli sul funerale ci sta pensando Erika, la cugina di Willy Monteiro, con un lungo post su Facebook. Infatti sul proprio profilo, Erika afferma: “La cerimonia sarà esclusivamente un momento di raccoglimento, riflessione e preghiera comune“. Erika ha poi ricordato la volontà della famiglia nell’effettuare opere di bene piuttosto che omaggi floreali. La ragazza ha poi invitato tutti ad indossare una maglia bianca in segno di purezza e gioventù.

Infine la cugina di Willy ha ricordato che non è permesso l’ingresso di telecamere ed ogni tipo di ripresa tramite smartphone, tablet ed altri dispositivi simili, in rispetto del volere espresso dalla famiglia.

