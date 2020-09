Morto Stevie Lee Richardson, lo ‘psico nano’ del wrestling ma anche protagonista in passato di diverse puntate di Jackass

A 54 anni è morto Stevie Lee Richardson, un nome che forse dice poco al grosso pubblico. Ma il suo soprannome in compenso era conosciuto da tutti come ‘Puppet the Psycho Dwarf’, lo psico nano che dava spettacolo sul ring del wrestling. Era un idolo nella TNA Impact Wrestling, ma è stato soprattutto Jackass a farlo diventare famoso.

Il programma satirico e dissacrante su MTV, nel quale un manipolo di stuntman si prestava alle impresse pià assurde gli aveva offerto una vetrina. E Stevie Lee se l’era presa tutta diventando un beniamino del pubblico tra il 2000 e il 2003. Una popolarità che gli aveva permesso anche di recitare in film di successo come Il grande e potente Oz oppure serie come American Horror Story.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as “Puppet The Psycho Dwarf” in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020

Stevie Lee Richardson, dalla fama alla povertà: la famiglia organizza una raccolta fondi per il funerale

A dare la notizia della sua scomparsa di Stevie Lee Richardson è stata la famiglia che ha anche lanciato una raccolta fondi online sul sito GoFundMe per il funerale. Negli ultimi anni infatti non tutto era girato come nel passato e Richardson viveva in condiziuoni di indigenza. La famiglia ha rivelato che “è morto inaspettatamente” e chiede a chi gli ha voluto bene e lo ha ammirato una mano. Per questo servono almeno 5000 dollari. “Era amato da molti e ha molti amici di famiglia, fan che lo adoravano, ma c’è solo suo fratello Jim che può occuparsi delle esequie. Per favore donate quello che potete, aiutate Stevie ad avere un degno funerale”.

Il mondo del wrestling lo ha voluto ricordare così: “Con grande tristezza che apprendiamo della morte di Stevie Lee, meglio conosciuto come ‘Lo psico-nano’. Le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e familiari. RIP Stevie Lee”. Lui aveva fatto diventare del suol difetto fisico una risorsa, prima di sparire definitivamente dalla scena.