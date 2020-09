Monica Vitti è stata protagonista dell’episodio speciale di questa sera di Techetecheté dedicata ci cosiddetti “Numeri Uno”.

Monica Vitti è senza dubbio una delle personalità più importanti del cinema italiano degli ultimi anni. La donna romana ha partecipato a tanti film di particolare importanza e ha vinto davvero parecchi premi. Maria Luisa Ceciarelli, suo vero nome, è nata a Roma il 3 novembre 1931. Di corporatura fragile e freddolosa, tutti la chiamavano “Sette sottane”, che divenne poi anche il nome del suo libro autobiografico. Iniziò molto presto ad interessarsi al teatro e ad appena 14 anni debutto nella “La Nemica” di Niccodemi. Da allora la sua carriera è un continuo salire di livello e migliorare sempre, di giorno in giorno, con tanto impegno ed amore per quello che stava facendo. Molto presto inizia a partecipare a delle opere si Shakespeare e Moliere, con il suo maestro Tofano. Diventa poi protagonisti di tantissimi film importanti che hanno fatto la storia del cinema italiana.

Monica Vitti, la star del cinema italiana ammalatasi col tempo

Di lei si innamora Antonioni, che la lancia sul grande schermo. Diventa Claudia in L’Avventura, Valentina in La Notte, Vittoria in L’Eclisse, e Giuliana in Deserto Rosso. Le sue interpretazioni sempre sopra le righe e la sua bellezza incontrastata l’hanno resa un simbolo della filmografia italiana. Impegnata anche politicamente, è una comunista convinta. Da qualche anno, però, si è completamente ritirata e non si fa più vedere in pubblico. E’ infatti affetta da una rara malattia, molto simile all’Alzheimer. Da allora non si vede più, il lontano 2002. Qualche apparizione e poco più, di un finale di carriera che appare sorprendentemente triste e malinconico, come alcuni dei suoi film. Nessuno, però, l’ha dimenticata.

