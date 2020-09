Resiste la stabilità del meteo su gran parte della penisola, con il vortice che tarda ad arrivare. Giornata prevalentemente soleggiata, con piogge residue.

Quello della nostra penisola è una situazione meteo particolare, visto che il vortice dalle Baleari tarda ad arrivare e l’Italia sembra dividersi quasi in due parti. Infatti da su parte delle regioni settentrionali e sulle Isole (Sicilia e Sardegna), le piogge già si sono insidiate, portando temperature più fresche . Altrove invece sembra resistere il campo anticiclonico, con un sole intenso che caratterizzerà anche i prossimi giorni ed un clima che ricorderà quello estivo.

Le precipitazioni continueranno a resistere sulle isole e sulle regioni settentrionali durante l’arco della giornata. Infatti qui andrà a delinearsi un quadro meteorologico totalmente differente dal resto della penisola. Proprio il meteo sulla nostra penisola potrebbe uniformarsi a partire dalla prossima settiamana, con il vortice in arrivo dalle Baleari. Andiamo quindi a vedere come sarà questo venerdì e come cambiera il meteo sui tre settori italiani.

Meteo, vortice in ritardo: temperature estive su gran parte del Paese

Durante questo venerdì avremo così un’Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico, ma stavolta non da Nord a Sud. Stavolta infatti avremo maggiori precipitazioni sulle regioni a NordOvest e sulle Isole, mentre altrove troveremo una giornata con tutte le caratteristiche estive. Andiamo quindi ad osservare la situazione meteo sulla penisola, analizzando la giornata sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia, avremo rovesci al mattino specialmente sul comparto ad ovest. Le piogge, infatti, prenderanno di mira la Lombardia, la Liguria e parte del Piemonte. Inoltre ci sarà grande variabilità anche su Alpi e Prealpi, con piogge in estensione anche qui. Altrove invece avremo schiarite ed un clima caratterizzato da cieli sereni e tanto sole. Le temperature restano stabili, con massime tra i 27 ed i 30 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, avremo qualche precipitazione solamente su parte della Toscana. Con l’evolversi della giornata, maggiore variabilità anche su Lazio e sulla catena dell’Appennino. Copiose piogge durante tutta la giornata in Sardegna. Altrove invece tanto sole e grande stabilità atmosferica. Le temperature risulteranno stazionarie anche qui, con massime tra i 27 ed i 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica dai connotati estivi. Il sole riscalderà tutto il settore meridionale, fatta eccezione per parte della Sicilia, dove si svilupperanno temporali pronti a resistere durante tutto questo venerdì. Non varieranno le temperature rispetto agli ultimi giorni, con massime tra i 28 e 31 gradi.

