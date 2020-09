A Londra, un’imprenditrice ha minacciato di denunciare il Garrick Club, uno storico circolo che vieta l’affiliazione alle donne.

Il Garrick Club è uno storico circolo di Londra finito nella bufera mediatica a causa dell’ultimatum lanciato da un’imprenditrice che ha chiesti di potervi fare parte. Il gruppo infatti, che nella sua storia ha potuto contare su ospiti illustri come ad esempio Charles Dickens. Il problema è esattamente come ai tempi in cui è vissuto lo scrittore, il circolo è riservato ai soli uomini. Si tratta di un luogo che al giorno d’oggi raccoglie aristocrazia e il gotha della finanza mondiale e che spesso diviene scenario di incontri politici e importanti relazioni commerciali.

Circoli riservati a uomini: Margareth Thatcher fu la prima eccezione

Ed è questo il motivo per cui Emily Bendell, imprenditrice del settore della biancheria ha chiesti di potervi fare parte ricevendo un secco rifiuto. La donna a quel punto è andata letteralmente su tutte le furie minacciando il club di denuncia. A suo parere infatti si tratta di un divieto che viola apertamente le legge sull’uguaglianza emanata nel 2000. Esiste oltretutto un precedente, anche abbastanza illustre. Il Carlton infatti, rinomato circolo e luogo di ritrovo del partito conservatore, si ritrovò costretto ad ammettere la partecipazione di Margareth Thatcher quando la donna divenne primo Ministro. Anche se c’è da aggiungere che soltanto nel 2008 questi permise l’accesso a tutte le donne. E adesso tocca al Garrick Club che rischia di essere trascinato in tribunale e cannibalizzato da un’opinione pubblica che non accetta più questo tipo di discriminazioni sulle donne.

