La fauna selvatica sta subendo una grave perdita ed occorre intervenire entro il 2030: il WWF ha lanciato l’allarme

La fauna selvatica ha segnato un calo medio di due terzi in mezzo secolo, di cui gran parte negli ultimi anni. Il WWF ha spiegato che “gran parte del danno è stato causato dalla distruzione di ecosistemi e sta contribuendo all’emergere di malattie zoonotiche come il Covid-19”.

Il Wwf ha lanciato l’allarme nell’ultimo rapporto Living Planet. I danni economici del declino della natura costeranno al mondo circa 480 miliardi di dollari l’anno e gli impatti catastrofici peseranno anche sulla salute umana. “Nel mezzo di una pandemia che colpisce tutto il Pianeta – afferma la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi – è urgente invertire la tendenza entro il 2030”.

Tra le cause principali della perdita di animali ci sono la deforestazione, l’agricoltura non sostenibile e il commercio illegale di fauna selvatica. Essi sono, in parte, colpevoli anche della diffusione delle epidemie.

Il Living Planet Index (LPI), fornito dalla Zoological Society of London (ZSL), ha analizzato i fattori in grado di aumentare la vulnerabilità del pianeta Terra. Tra questi, l’uso del suo e l’utilizzo e commercio della fauna selvatica.

Fauna selvatica, le specie maggiormente a rischio

Le specie principalmente a rischio estinzione includono gorilla di pianura orientale, specie che ha avuto un calo dell’87% nel numero esistente dal 1994 al 2015, principalmente a causa della caccia illegale. In pericolo c’è anche il pappagallo cenerino in Ghana sud-occidentale, il cui numero è diminuito fino al 99% tra il 1992 e il 2014 a causa delle trappole usate per il commercio di uccelli selvatici e la perdita di habitat.

Su 21 mila popolazioni ed oltre 4 mila specie di vertebrati, tra il 1970 ed il 2016, emerge anche un calo dell’84% della fauna selvatica presente in acqua dolce. Per esempio, c’è lo storione cinese nel fiume Yangtze in Cina che si è ridotto nella popolazione del 97% tra il 1982 e il 2015 a causa dello sbarramento del corso d’acqua.

