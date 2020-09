Diletta Leotta continua ad incantare su Instagram: l’ultimo scatto mette in mostra uno stacco di gambe con pochi rivali. La foto

L’estate sta per finire e su Instagram si trovano molte meno foto al mare e/o in costume. Nonostante ciò, alcuni scatti, per la sensualità che suscitano, non sono da meno rispetto ad altri più ‘bollenti’.

Diletta Leotta, stacco di gambe pazzesco: c’è una nota stonata

Stavolta è il caso di Diletta Leotta che, nei mesi scorsi, ha deliziato i fan mostrando le sue sinuose curve. L’ultimo post, invece, la vede seduta in poltrona ed intenta a studiare (da quanto afferma). Fin qui niente di strano, non fosse che il vestito, oltre ad essere leggermente scollato, è abbastanza corto. Questo, insieme all’accavallamento delle gambe, ha mandato i fan letteralmente in crisi. La bella giornalista, è innegabile, ha uno stacco di gambe con pochi rivali e non è la prima volta che lo rende un vanto. C’è però una nota stonata, volete sapere qual è? Le ciabatte…anche se della Gucci.

