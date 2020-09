Il vaccino, sotto forma di spray nasale, prodotto dagli esperti della Hong Kong è giunto alla fase dei test clinici sui volontari: l’annuncio delle autorità cinesi

Mentre tutti si impegnano a trovare un vaccino idoneo sotto forma di iniezione, la Hong Kong University ne sta mettendo a punto uno in versione spray nasale. Gli esperti cinesi hanno lavorato insieme ad altri atenei connazionali come come l’Università di Xiamen e quella di biologia farmaceutica Wantai di Pechino.

Il microbiologo Yuen Kwok-yung ha annunciato che il prossimo novembre l’antidoto passerà ai test clinici dalla National Medical Products Administration. La sperimentazione, per essere sostenuta, ha ricevuto finanziamenti per 2,58 milioni di dollari.

La sperimentazione si baserà su tre fasi e, dopo la prima, servirà attendere almeno un anno prima che il vaccino possa essere utilizzato.

L’esperto ha spiegato che “l’antidoto funziona come uno spray, invece di una dose da iniettare, perché di solito il virus si fa largo nel corpo umano tramite le vie respiratorie”.

Covid-19, tre vaccini cinesi pronti per fine anno

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Asiatimes.com, ci sono tre tipi di vaccini giunti alla terza fase dell’iter di sperimentazione e che dovrebbero essere pronti per la vendita entro fine anno nella Cina continentale. Due sono stati realizzati dal China National Pharmaceutical Group e l’altro è di proprietà di Sinovac Biotech.

A produrre invece quello sotto forma di spray nasale, ci penserà la Wantai BioPharm che ha sede a Pechino. Già nel 2005, la Wantai e l’Università di Xiamen avevano istituito congiuntamente l’Istituto nazionale di diagnostica e sviluppo di vaccini per le malattie infettive per mettere in commercio i progetti di ricerca biomedica interni.

Prof Yuen Kwok-yung @hkumed Microbiology says they hope to recruit ~100 healthy people in #HongKong for the clinical trials of a new nasal spray #vaccine against #COVID19 this November.https://t.co/rGXl4bHCLe — HKU Medicine (@hkumed) September 10, 2020

