Covid-19, bollettino del 11 settembre: in leggero aumento il numero dei contagi rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri, ma crescono anche i guariti

Il bollettino odierno della Protezione Civile, pubblicato pochi minuti fa, per quanto riguarda le ultime 24 ore, registra 1616 contagi (su 98.880 tamponi), 10 persone morte e 547 guariti. Aumentano, rispettivamente di 11 e 13 unità, le terapie intensive ed i ricoveri ospedalieri.

Non accenna a frenarsi, dunque, la risalita dei contagi che iniziano a destare preoccupazione tra la popolazione. Arriva, comunque, la rassicurazione del governo che nega ogni possibilità di un nuovo lockdown.

LEGGI ANCHE—> Berlusconi, il nuovo bollettino medico: “Quadro generale confortante”

Covid-19, il bollettino: la situazione regione per regione

L’incremento maggiore di casi, nelle ultime 24 ore, si è avuto in Lombardia con un +257 unità. Nel Veneto, invece, sono 173 i nuovi contagiati e segue poi l’Emilia-Romagna con +152. Dopo diverse settimane non si registra l’aumento zero in alcuna regione.

LEGGI ANCHE—> Bologna, ragazza positiva al covid va al test di medicina: i dettagli

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24