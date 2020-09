Una ricerca condotta da un dipartimento di Harvard, ha rivelato che il coronavirus è molto più pericoloso per la fasce più giovani della popolazione di quanto si era portati a ritenere.

Che il coronavirus si sia rivelato devastante per le persone più anziane è un fatto con cui il nostro paese si è scontrato in maniera drammatica. E d’altronde, in particolar modo in Lombardia, sono tantissime le persone che a causa della pandemia sono stati costretti a dire addio ai loro nonni o ai parenti più avanti con l’età. Senza oltretutto avere nemmeno la possibilità di salutarli a causa delle misure anti Covid 19 presenti negli ospedali. Adesso però una ricerca di Harvard sembra mettere in discussione un assunto che chiunque tendeva a dare per scontato. Il coronavirus infatti è pericoloso anche per le fasce più giovani della popolazione.

Coronavirus, studio di Harvard: gli uomini più colpiti delle donne

Ad affermarlo è una ricerca condotta dal Jama Internal Medicine, un dipartimento dell’università di Harvard, pubblicato sul New York Times. La ricerca ha analizzato che gli oltre 3mila giovani ricoverati in 400 ospedali in giro per il paese in un periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Giugno, 88 di loro sono deceduti a causa del virus. Un dato che in termini percentuali si traduce in un 2,7 per cento. Nel commentare la ricerca oltretutto, il quotidiano statunitense rivela che per quanto riguarda il campione di giovani presi in esame, uno su cinque è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre per uno su dieci è stato necessario ricorrere all’utilizzo della ventilazione artificiale. I più colpiti da questo virus sono gli uomini, che nella rilevazione rappresentano il 60 per cento dei contagiati.

